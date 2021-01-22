Только отечественные процессоры: в России ужесточили требования к технике для госорганов и госкомпаний

Правительство РФ утвердило новые категории оборудования, которое должно строиться на отечественных микропроцессорах, чтобы считаться российской техникой. Этот статус позволяет находиться в реестре Минпромторга. Именно его будут брать за основу госорганы и госкомпании, чтобы выполнить требования об обязательной закупке отечественного оборудования. Изменения коснулись ноутбуков, планшетов, моноблоков и ПК, твердотельных накопителей, материнских плат, сканеров, принтеров, МФУ и другой техники.

В предыдущей редакции постановления у производителей был выбор: либо использовать отечественный процессор, либо соблюдать ограничения по процентной доли иностранных комплектующих в цене товара (не более 60 % с 1 января 2021 года и далее до 35 % с 1 января 2025 года). Теперь такого выбора нет. Чтобы техника считалась российской, в ней должен быть отечественный процессор и соблюдено ограничение на процентную долю иностранных комплектующих.

Кроме того, в постановлении разъяснили термин «центральный процессор». Это «процессор, предназначенный для исполнения двоичного кода встроенного микропрограммного обеспечения, основной операционной системы (при ее наличии) и прикладного программного обеспечения». Если процессоров несколько, все они должны быть отечественного происхождения. Благодаря этим положениям производителям будет гораздо труднее схитрить, например, установив чип для формального выполнения требований без реального использования.

Уже с 1 июля 2021 года эти требования начнут применять к ноутбукам, планшетным и карманным компьютерам, в том числе совмещающим функции мобильного телефона, электронным записным книжкам и аналогичной компьютерной технике. С 1 января 2022 года поправки начнут действовать в отношении всего оборудования, включая SSD-накопители, материнские платы, устройства ввода и вывода.

Источник: CNews