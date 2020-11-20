Названы 200 худших паролей 2020 года

Компания NordPass, разрабатывающая одноимённый менеджер паролей, опубликовала свежий список, в котором перечислила 200 худших паролей за прошедший год. В их числе оказались как старожилы в лице «123456» и «password», так и новички, например «picture1».

На самом деле, судя по рейтингу, пользователи из года в год продолжают использовать одни и те же слабые комбинации символов, из-за чего в списке сложно найти большое количество новых позиций. Топ-10 выглядит следующим образом:

С полным списком из 200 паролей можете ознакомиться на официальном сайте NordPass.

Стоит отметить, что специалисты, составлявшие рейтинг, дали несколько советов, как создать безопасный пароль.Так, например, они посоветовали использовать для каждой учётной записи свой собственный пароль. Также они предложили создавать пароли длиной не менее 12 символов как со строчными, так и с заглавными буквами. Наличие различных цифр и символов дополнительно помешает злоумышленникам при попытке взломать ваш пароль.

У нас, кстати, тоже есть материал на эту тему, в котором мы объясняем, как максимально удобно организовать работу с паролями.

Источник: NordPass