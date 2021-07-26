Toyota строит первый «умный город» на 2000 человек в Японии. В нём будут тестировать новые технологии

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Автопроизводитель Toyota построит в Японии первый в мире «умный город» на 2000 человек.

Woven City расположен у подножия горы Фудзи. Он станет полностью автономным городом площадью в 71 гектаров, в котором будут тестировать беспилотные автомобили, роботов и искусственный интеллект в городской среде.

Прототип «города будущего» построят с нуля на месте автомобильного завода Хигаси-Фудзи, который в декабре 2020 перестал работать.

Эта идея появилась у Toyota давно. Ещё в январе 2020 года они выпустили ролик про Woven City:

Город-экосистема

Идея Woven City заключается в том, что все здания, транспортные средства, роботы и инфраструктура смогут общаться друг с другом с помощью передачи данных в режиме реального времени через встроенные датчики.

Это позволит Toyota проверить, как работает искусственный интеллект в реальном мире — с минимальным риском.

Забота об экологии

Экосистема города будет питаться от солнечной, геотермальной энергии и водородных топливных элементов — это экологически чистые методы выработки электричества.

Жителей города будут перевозить беспилотные электрические автомобили, которые не выбрасывают опасные для окружающей среды вещества.

Отдельные улицы для беспилотников

В Woven City будет три типа улиц. Одна предназначена для пешеходов, вторая — для людей на личных транспортных средствах, третья — для беспилотных автомобилей.

Источник: Forbes