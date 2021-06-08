Twitch, Reddit, Stackoverflow, GitHub, Spotify и многие другие практически одновременно «упали»

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Часть пользователей по всему миру столкнулись с недоступностью нескольких популярных площадок. В их числе оказались GitHub, Stackoverflow, Spotify и т.д.

Эту информацию подтверждают и данные сервиса Downdetector, главная страница которой «заполнена» крупными онлайн-ресурсами.

На данный момент нет информации, что стало причиной масштабного сбоя. Изначально предполагалось, что возможной причиной случившегося могут быть проблемы у Amazon Web Services (AWS).

Но чуть позднее продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор написал в своём Twitter что, вероятнее всего, сбой связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly.

Источник: Раньше всех. Ну почти.