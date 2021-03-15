Twitter банил пользователей на 12 часов за упоминание одного слова

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Пользователи Twitter обнаружили один «интересный» баг в работе соцсети. Каждый, кто написал твит с использованием слова «Memphis», получал бан на 12 часов, сообщает The Independent.

Издание отмечает, что блокировка происходила автоматически. Это может означать, что слово на букву «M» каким-то образом попало в «чёрный список» автоматической системы фильтрации контента Twitter.

Пользователи предположили, что блокировка аккаунтов связана с тем, что футболист Мемфис Депай (Memphis Depay) зарегистрировал своё имя как товарный знак. Но журналисты сразу же отметили, что будь оно так, то пользователи платформы не могли бы использовать и прочие популярные названия (например, Coca-Cola, Apple, Google).

Сама соцсеть никак не прокомментировала случившееся. Она лишь молча, без дополнительного шума, исправила баг. На запрос The Independent представители компании отвечать не стали.

Источник: The Independent

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