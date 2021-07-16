Twitter наконец-то сделал автоматические субтитры для голосовых твитов

Twitter наконец-то сделал автоматические субтитры для голосовых твитов

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Обложка: Twitter наконец-то сделал автоматические субтитры для голосовых твитов

Twitter добавил голосовые твиты в прошлом году. Тогда соцсеть раскритиковали за неадаптированность под людей с пробелами слуха. 

Теперь в Twitter наконец-то появились автоматически сгенерированные субтитры в голосовым твитам. Они появляются, если нажать на кнопку «CC».

Новая возможность доступна только на iOS, поскольку функции голосовых твитов на Android ещё нет.

Функция поможет не только людям с ограниченными возможностями. Голосовые сообщения не всегда удобно слушать — в такие моменты без субтитров не обойтись.

Источник: Endgadget

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