Twitter наконец-то сделал автоматические субтитры для голосовых твитов

Twitter добавил голосовые твиты в прошлом году. Тогда соцсеть раскритиковали за неадаптированность под людей с пробелами слуха.

Теперь в Twitter наконец-то появились автоматически сгенерированные субтитры в голосовым твитам. Они появляются, если нажать на кнопку «CC».

We took your feedback and we’re doing the work. To improve accessibility features, captions for voice Tweets are rolling out today.

Now when you record a voice Tweet, captions will automatically generate and appear. To view the captions on web, click the “CC” button. https://t.co/hrdI19Itu6 pic.twitter.com/pDlpOUgV6l

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2021