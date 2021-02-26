Twitter рассказал о возможных нововведениях: платная подписка на эксклюзивный контент, сообщества по интересам

Twitter рассказал о возможных нововведениях: платная подписка на эксклюзивный контент, сообщества по интересам

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А ещё тестируют безопасный режим, который будет автоматически защищать пользователей от хейта и спама.

В ходе ежегодного мероприятия Twitter Analyst Day представители соцсети рассказали о новых функциях соцсети, с которыми компания будет экспериментировать в ближайшее время.

Больше всего внимания привлекала платная подписка Super Follow. Она позволит пользователям получать эксклюзивный контент от интересных аккаунтов. Стоимость платной подписки будет настраиваемой. Однако точные сроки запуска функции Super Follow пока неизвестны.

В Twitter также изучают идею донатов. Руководитель отдела дизайна и исследований Дантли Дэвис (Dantley Davis,) подчеркнул, что такое финансирование является устойчивой моделью стимулирования, которая объединяет интересы создателей и потребителей.

Платная подписка в Twitter

Возможности платной подписки в Twitter / Фото: CNBC

Ещё одна интересная функция, которая может появиться в Twitter, — микросообщества. Пользователям позволят создавать группы по интересам, в которые может вступить любой желающий.

Сообщества в Twitter

Примеры сообществ в Twitter / Фото: CNBC

Соцсеть также продолжает работать над безопасностью и чистотой общения. В планах — внедрение функции Safety Mode. Судя по презентации, она автоматически блокирует аккаунты, нарушающие правила Twitter, а также отключает учётные записи, от которых исходит поток негативных отзывов и спама.

Безопасный режим в Twitter

Соцсеть автоматически будет определять оскорбительные отзывы и спам / Фото: CNBC

Кроме того, сервис предложит пользователям присоединиться к борьбе с распространением дезинформации. Сейчас Twitter автоматически маркирует сообщения, которые вводят в заблуждение. Новая функция Birdwatch позволит участвовать в этом процессе открытому сообществу участников, которое будет коллективно определять, какой контекст и когда нужно добавить к твиту.

Источник: CNBC