Twitter рассказал о возможных нововведениях: платная подписка на эксклюзивный контент, сообщества по интересам

В ходе ежегодного мероприятия Twitter Analyst Day представители соцсети рассказали о новых функциях соцсети, с которыми компания будет экспериментировать в ближайшее время.

Больше всего внимания привлекала платная подписка Super Follow. Она позволит пользователям получать эксклюзивный контент от интересных аккаунтов. Стоимость платной подписки будет настраиваемой. Однако точные сроки запуска функции Super Follow пока неизвестны.

В Twitter также изучают идею донатов. Руководитель отдела дизайна и исследований Дантли Дэвис (Dantley Davis,) подчеркнул, что такое финансирование является устойчивой моделью стимулирования, которая объединяет интересы создателей и потребителей.

Ещё одна интересная функция, которая может появиться в Twitter, — микросообщества. Пользователям позволят создавать группы по интересам, в которые может вступить любой желающий.

Соцсеть также продолжает работать над безопасностью и чистотой общения. В планах — внедрение функции Safety Mode. Судя по презентации, она автоматически блокирует аккаунты, нарушающие правила Twitter, а также отключает учётные записи, от которых исходит поток негативных отзывов и спама.

Кроме того, сервис предложит пользователям присоединиться к борьбе с распространением дезинформации. Сейчас Twitter автоматически маркирует сообщения, которые вводят в заблуждение. Новая функция Birdwatch позволит участвовать в этом процессе открытому сообществу участников, которое будет коллективно определять, какой контекст и когда нужно добавить к твиту.

Источник: CNBC