Twitter удалил аккаунт, опубликовавший ссылку на пиратский Adobe Acrobat 27-летней давности

Adobe известна особой нетерпимостью к пиратским версиям своих продуктов. Но в этот раз компания превзошла саму себя.

Производитель софта подал жалобу на пост в Twitter. В нём разместили ссылку на скачивание нелицензионной версии Adobe Acrobat вышедшей 27 лет назад, сообщает TorrentFreak.

I have just received a DMCA takedown notice on this. https://t.co/keMriw2I1Z

— @mikko (@mikko) March 11, 2021