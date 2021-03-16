Twitter удалил аккаунт, опубликовавший ссылку на пиратский Adobe Acrobat 27-летней давности

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Adobe известна особой нетерпимостью к пиратским версиям своих продуктов. Но в этот раз компания превзошла саму себя.

Производитель софта подал жалобу на пост в Twitter. В нём разместили ссылку на скачивание нелицензионной версии Adobe Acrobat вышедшей 27 лет назад, сообщает TorrentFreak.

I have just received a DMCA takedown notice on this. https://t.co/keMriw2I1Z — @mikko (@mikko) March 11, 2021

Исследователь из F-Secure Микко Хиппёнен опубликовал пять лет назад пост. В нём он дал ссылку на скачивание MS-DOS версии Adobe Acrobat 1.0.

На днях этот же пост ретвитнул написанный специалистом бот, единственной задачей которого является репост публикаций Хиппёнена, которым исполнилось пять лет.

В итоге, из-за жалобы Adobe, Twitter не только удалил сам пост, но и заблокировал бота. Об этом рассказал сам разработчик бота.

Что интересно, оригинальный твит так и остался нетронутым — соцсеть не стала его удалять.

Источник: TorrentFreak

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