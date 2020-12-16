У Google снова сбой: несколько часов не работал Gmail и были проблемы с поиском

В ночь на 16 декабря пользователи из нескольких стран заметили новые проблемы в работе поисковой системы Google и почтового сервиса Gmail. Жалобы в основном поступали из США, Австралии, Испании, Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов и Венгрии. В России сбой заметили жители Москвы и Ставрополя.

Большая часть пользователей столкнулась с проблемой авторизации — в течение двух часов они не могли зайти в свою учётную запись. Также наблюдались проблемы в получении сообщений.

Новый сбой случился спустя 2 дня после массовых проблем с YouTube, Gmail, Google Docs и другими сервисами компании, требующими авторизации. Google объяснила их ошибками в работе в системе аутентификации.

Источник: Коммерсант