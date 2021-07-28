У хакерской группировки REvil появился преемник — BlackMatter. Новая банда ищет партнеров, которые продадут доступ к корпоративным сетям

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В даркнете появилась новая хакерская группировка BlackMatter. Её члены подают себя как преемников ушедших с радаров банд Darkside и REvil.

BlackMatter ищет первоначальный доступ к корпоративным сетям

Сейчас BlackMatter на даркнет-форумах ищет партнёров, которые продадут доступ к корпоративным сетям в США, Канаде, Австралии и Великобритании.

Этот доступ позволит DarkMatter получить контроль над внутренними системами компании и развернуть в них вымогательское ПО.

Хакеры готовы купить первоначальный доступ за 100$ тысяч к сети компании при двух условиях:

выручка этой компании — 100$ миллионов или больше;

в корпоративной сети 500–15 000 хостов.

Больницы и правительственный сектор трогать не будут

Хакерская группировка заявила, что не будет атаковать больницы, электростанции, нефтегазовую промышленность, оборонные предприятия, некоммерческие организации и правительственный сектор.

Если по ошибке жертвой DarkSide станет компания из перечисленных областей, вымогатели обещают расшифровать её данные бесплатно.

Данные остальных компаний BlackMatter будет шифровать, получив доступ к корпоративной сети. Если жертва соглашается заплатить выкуп, хакеры высылают расшифровальщика, если отказывается — публикуют данные у себя на сайте.

Источник: SecurityLab

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Хакеры используют вирусы, которые шифруют данные компании, и требуют выкуп за декодирование.

Ловите полезную инструкцию «10 шагов для защиты от вирусов-шифровальщиков». Убедитесь, что знаете, как уберечь свою корпоративную сеть.