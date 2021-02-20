У Microsoft украли часть исходного кода облачной платформы Azure

Microsoft опубликовала в своём блоге новый пост. В нём компания рассказала, что в результате прошлогодней атаки SolarWinds злоумышленники украли часть её исходных кодов. В числе «пострадавших» продуктов оказались Azure, Intune и Exchange.

Представители ИТ-гиганта заявили, что попытки получить доступ к серверам компании были замечены вплоть до января 2021 года. Затем они были прекращены.

Несмотря на попытки хакеров получить доступ к внутренним секретным разработкам редмондской компании, они не смогли ничего обнаружить. Всё дело в том, что в корпорации есть одно важное правило для девелоперов — «не хранить секреты внутри исходных кодов».

В Microsoft также отметили, что скачанный злоумышленниками код является лишь частью её облачных сервисов. Произошедшее не представляет серьёзной опасности ни компании, ни тем более её клиентам. Последние и вовсе никак не пострадали — представители Microsoft заявили, что хакеры не получили доступ к личным данным её пользователей.

Источник: Блог Microsoft