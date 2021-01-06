Участника PHP Core Team назначили директором по ИТ в Белом доме

Участника PHP Core Team назначили директором по ИТ в Белом доме

До этого он занимался open source проектами в Facebook.

20 января Джо Байден начнёт свою работу в качестве президента США. Накануне этого события, он собрал и новую администрацию, которая будет помогать ему в исполнении обязанностей главы государства. Одним из её членов стал Дэвид Рекордон, экс-участник PHP Core Team. Его взяли на должность директора по информационным технологиям в Белом доме, сообщает OpenNET со ссылкой на пост в LinkedIn-аккаунте разработчика.



Должность директора по ИТ берёт своё начало в 2015 году. Первым, кто заполучил её, стал именно Рекордон. Правда тогда он состоял в команде Барака Обамы.

Как и пять лет назад, в ближайшее время разработчик займётся координацией политики администрации президента в сфере информационных технологий. Также он будет отвечать за контроль бюджета, выделяемого данному сегменту, и систем, используемых Белым домом.

Отметим, что ранее, помимо участия в PHP Core Team, Дэвид Рекордон был одним из лидеров проектов Apache Cassandra, Apache Thrift и HipHop. Также он разрабатывал известные многим протоколы аутентификации OpenID и OAuth.

Прежде чем снова стать госслужащим, он курировал проекты с открытым исходным кодом в Facebook. Вместе с тем он занимал в компании и должность директора по инжинирингу.

Источник: OpenNET

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