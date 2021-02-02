Учёные из MIT научили шпинат отправлять электронные письма

В научном журнале Nature появилась статья о новом научном открытии учёных из MIT. Им удалось научить шпинат отправлять электронные письма. Как пишет Euronews, это поможет специалистам ещё лучше отслеживать состояния климата.

Инженеры технологического института, используя нанотехнологии, сделали из обыкновенного шпината своеобразные датчики. Они могут распознавать изменение климата поблизости и наличие экологических проблем.

После того, как шпинат выявляет негативные изменения поблизости, с помощью карбоновых нанотрубок он передаёт собранную информацию специалистам по электронной почте. Для этого растение направляет специальный сигнал в сторону инфракрасной камеры на плантации.

Растения — очень хорошие химики-аналитики. Они наделены разветвлённой сетью корней прямо в почве, при этом они постоянно делают пробы грунтовых вод и умеют самостоятельно транспортировать эту воду в листья. Майкл Страно , руководитель исследования

Источник: Euronews