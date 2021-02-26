Учёные научились генерировать 250 ТБ случайных чисел в секунду

Международная группа исследователей разработала новую лазерную систему. Она способна генерировать случайные числа более чем в сотню раз быстрее современных компьютеров. Это может помочь ускорить и сделать дешевле высококачественное шифрование данных, пишет Phys.org.

Основой новой системы стал лазер. В нём была сделана специальная полость в форме песочных часов. Внутри этой полости генерируются случайные узоры, формируемые световыми лучами.

Специалисты выяснили, что непредсказуемость поведения лучей привела к генерации около 250 ТБ случайных битов за одну секунду. Это в 100+ раз быстрее того, на что способны существующие компьютерные генераторы случайных чисел.

Журналисты уже подсчитали, что за 12 секунд система сможет создать совокупность случайных чисел, эквивалентных размеру информации в самой большой библиотеке на планете — Библиотеке Конгресса США.

Источник: Phys.org