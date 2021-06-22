Учёные научились следить за движением пользователей без использования видеокамер

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Инженеры Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) представили новый интересный проект. Используя набор датчиков в специальных коврах, они научились наблюдать за движением людей без использования видеокамер.

По словам разработчиков, созданный ими смарт-ковёр Magic Carpet может найти своё место в более безопасной и конфиденциальной медицине. Речь идёт о тех пациентах, которым жизненно необходимо удаленное наблюдение медработников.

В основу инструмента легла нейронная сеть. Она, используя датчики на ковре, определяет, выполняет ли человек назначенные процедуры: приседания, растяжку и т.д.

Общая площадь устройства — около 3,3 квадратных метра. На ней расположились интегрированная тактильная сенсорная матрица, которая в свою очередь состоит из более чем 9 тыс датчиков давления. Также Magic Carpet включает в себя схемы считывания, позволяющие в реальном времени записывать взаимодействие людей с собой.

Источник: MIT