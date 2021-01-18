Учёные закодировали «Hello world» в ДНК бактерий

Учёные из Колумбийского университета разработали новый метод записи данных с компьютера непосредственно в геном бактерии. Систему, созданную исследователями, опубликовало научное издание Science AAAS.

В рамках новой научной работы специалисты смогли продвинуться в вопросе создания благоприятных условий для плазмидов живых бактерий E. coli. Это позволило им записать целых 72 бита данных в ДНК микроорганизмов. Что символично, в качестве закодированной фразы, помещённой в макромолекулу бактерии, был выбран «Hello world!».

Впервые исследователи из Колумбийского университета смогли отредактировать ДНК плазмидов ещё в 2017 году. Тогда они использовали для этих целей метод CRISPR.

Более традиционные методы записи информации в ДНК работают по системе кодирования единиц и нулей первичных данных в виде комбинации четырех азотистых оснований: аденина, гуанина, цитозина и тимина. Стоимость данного процесса, а также дальнейшего декодирования, составляет около 3,5 тыс долларов за 1 Мбит. Пока что способ дорогой и ненадёжный, потому что данные со временем деградируют.

Источник: Science AAAS