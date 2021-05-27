Unreal Engine 5 в раннем доступе: что нового, какие требования и где скачать прямо сейчас?

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Накануне вечером Epic Games провела презентацию Unreal Engine 5. На ней компания рассказала подробности о новой номерной версии движка и показала, на что он способен.

Для демонстрации использовалась демка Valley of the Ancient, впервые промелькнувшая при анонсе инструмента в прошлом году.

Что нового?

Data Layers. Инструмент для создания различных вариантов одной сцены независимо друг от друга.

Инструмент для создания различных вариантов одной сцены независимо друг от друга. Full Body IK Solver. Компонент, позволяющий девелоперам в кратчайшие сроки создавать анимации. В том числе и контекстные.

Компонент, позволяющий девелоперам в кратчайшие сроки создавать анимации. В том числе и контекстные. Sky Atmosphere System. С помощью этого компонента можно будет быстро настраивать время суток и различные атмосферные эффекты (облачность, добавлять туман и т.д).

С помощью этого компонента можно будет быстро настраивать время суток и различные атмосферные эффекты (облачность, добавлять туман и т.д). World Partition. Создан для разделения карты на отдельные сегменты. Это позволит загружать их по отдельности и, как следствие, предоставлять разным командам разработчиков возможность одновременно работать над одной локацией.

Создан для разделения карты на отдельные сегменты. Это позволит загружать их по отдельности и, как следствие, предоставлять разным командам разработчиков возможность одновременно работать над одной локацией. Temporal Super Resolution. Это новое решение для сглаживания, с помощью которого разработчики смогут получить «4К-качество» при разрешении FullHD.

Системные требования

Минимальные: NVIDIA GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega 64, 32 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ свободного места.

NVIDIA GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega 64, 32 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ свободного места. Рекомендуемые: 12-ядерный процессор с частотой от 3,4 ГГц, NVIDIA RTX 2080 или Radeon 5700 XT, 64 ГБ оперативной памяти.

Где скачать?

Сначала нужно установить Epic Launcher. После этого перейти на официальный сайт Unreal Engine 5 и найти там блок «Try UE5 Early Access today».

Источник: Блог Unreal Engine