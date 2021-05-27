Unreal Engine 5 в раннем доступе: что нового, какие требования и где скачать прямо сейчас?

Накануне вечером Epic Games провела презентацию Unreal Engine 5. На ней компания рассказала подробности о новой номерной версии движка и показала, на что он способен.
Для демонстрации использовалась демка Valley of the Ancient, впервые промелькнувшая при анонсе инструмента в прошлом году.
Что нового?
- Data Layers. Инструмент для создания различных вариантов одной сцены независимо друг от друга.
- Full Body IK Solver. Компонент, позволяющий девелоперам в кратчайшие сроки создавать анимации. В том числе и контекстные.
- Sky Atmosphere System. С помощью этого компонента можно будет быстро настраивать время суток и различные атмосферные эффекты (облачность, добавлять туман и т.д).
- World Partition. Создан для разделения карты на отдельные сегменты. Это позволит загружать их по отдельности и, как следствие, предоставлять разным командам разработчиков возможность одновременно работать над одной локацией.
- Temporal Super Resolution. Это новое решение для сглаживания, с помощью которого разработчики смогут получить «4К-качество» при разрешении FullHD.
Системные требования
- Минимальные: NVIDIA GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega 64, 32 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ свободного места.
- Рекомендуемые: 12-ядерный процессор с частотой от 3,4 ГГц, NVIDIA RTX 2080 или Radeon 5700 XT, 64 ГБ оперативной памяти.
Где скачать?
Сначала нужно установить Epic Launcher. После этого перейти на официальный сайт Unreal Engine 5 и найти там блок «Try UE5 Early Access today».
Источник: Блог Unreal Engine