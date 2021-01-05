Успевайте проапгрейдить компьютер. В 2021 году цены на полупроводники вырастут

Высокий спрос на потребительскую электронику привёл к тому, что компании столкнулись с нехваткой производственных мощностей. Это особенно было заметно после релизов новых консолей Xbox и PlayStation, которых просто не хватило всем желающим. Но сейчас проблемы могут быть ещё более серьёзными.

Некоторые производители чипов уже проинформировали о повышении цен. Например, крупнейший участник рынка компания TSMC отменила скидки для основных клиентов. Ожидается, что за тайваньским гигантом последуют другие компании. Так GlobalFounderies уже сейчас использует производственные мощности на 100 %. Samsung Electronics, вероятно, находится в аналогичной ситуации. Южнокорейская компания DB HiTek повысила цены на 20 %, при этом количество заказов не снизилось.

Аналитики предполагают, что в первом квартале 2021 года цены на чипы DRAM вырастут на 5 %. Это продолжит тенденцию роста, которая началась ещё в ноябре 2020 года.

Источник: Gizmochina