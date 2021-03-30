Установка PWA-приложений через Chrome станет похожа на таковую в Google Play

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Пока Mozilla отказывается от Progressive Web Apps (PWA), Google наоборот продолжает улучшать технологию.

Так, компания решила упростить установку веб-приложений. Для этого она перерисует соответствующее окно, сделав его более похожим на окно установки программ в магазине Google Play.

Теперь пользователи смогут увидеть описание добавляемого на смартфон PWA. Вместе с тем, Google добавит и его скриншоты:

SlashGear уточняет, что система не заработает магическим образом. Разработчики, желающие сделать свои веб-приложения более привлекательными, должны будут доработать их до новых стандартов Google. При этом представители поискового гиганта уже заявили о надежде на то, что нововведение получит широкое распространение среди девелоперов.

На данный момент функция находится в разработке. Пользователи, которые установят Google Chrome 90 для Android, смогут попробовать её, включив соответствующий флаг в настройках.

Источник: SlashGear