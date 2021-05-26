Компьютеры на Apple M1 под угрозой взлома вне зависимости от используемой ОС

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Apple M1 — фирменный ARM-чип Apple, пришедший на смену процессорам Intel в компьютерах компании. На сегодняшний день он является основой для целого ряда устройств: от iPad Pro 2021 до настольных iMac. И, как выяснилось, все они находятся под угрозой взлома.

Команда разработчиков Asahi Linux нашла серьёзную уязвимость в новейшей SoC Apple. Они, при портировании Linux на чип M1, обнаружили «дыру» в его системе безопасности, которую назвали M1RACLES.

По словам специалистов, «недостаток в конструкции чипа Apple M1 позволяет любым двум приложениям, запущенным в ОС, тайно обмениваться данными». При этом они не используют для этого память, сокеты, файлы или какие-либо иные «нормальные» возможности системы.

Обмен происходит между процессами, запущенными как от имени разных пользователей, так и пользователей с разными уровнями привилегий.

У меня ноутбук/компьютер на базе чипа M1, но на Linux. Мне стоит переживать?

Важно понимать, что речь идёт об уязвимости на уровне процессора. А потому под угрозой пользователи M1-компьютеров не только под управлением macOS, но и любой другой операционной системы.

Как защититься?

Нашедшие «дыру» специалисты советуют запускать софт из-под виртуальной машины. И то, подойдут лишь те решения, которые отключают доступ к регистру s3_5_c15_c10_1 .

Видео с демонстрацией работы уязвимости

Источник: M1RACLES