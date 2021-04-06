Утечка Facebook показала, что Марк Цукерберг пользуется Signal

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На днях стало известно, что в результате крупной утечки в сети появились телефонные номера 533 млн пользователей Facebook. В их числе оказался и основатель соцсети — Марк Цукерберг.

Спустя какое-то время энтузиасты решили проверить, а какими популярными мессенджерами от конкурентов он пользуется. Выяснилось, что как минимум не обошлось без появления миллиардера в защищённом Signal.

Специалист по кибербезопасности Дейв Уолкер отметил, что несмотря на стремление Facebook максимально просочиться в жизнь каждого пользователя, глава компании наоборот «уважает свою приватность». Именно этим он объяснил использование Цукербергом защищённого мессенджера.

Сложно назвать чем-то неожиданным стремление основателя крупнейшей соцсети защитить личные данные. Другой вопрос — насколько этично в таком случае так пристально следить за своими же пользователями?

Источник: Business Today