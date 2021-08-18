Уволенный сотрудник Xsolla подал в суд на основателя компании. Он требует миллион рублей

Поделиться

Один из уволенных программистов Xsolla будет через суд требовать от руководителя пермской компании Александра Агапитова компенсацию в один миллион рублей за увольнение.

Ещё бывший сотрудник требует выплатить компенсацию за вынужденное отсутствие на работе после увольнения 13 августа. Он также хочет, чтобы его восстановили в работе.

Адвокат программиста, чьё имя не раскрывается, сообщил, что исковое заявление отправили в Ленинский районный суд Перми только сегодня, 18 августа. В картотеке суда информации об иске пока нет.

Источник: Properm

***

Если не понимаете, о чём речь: