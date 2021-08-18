Уволенный сотрудник Xsolla подал в суд на основателя компании. Он требует миллион рублей

Один из уволенных программистов Xsolla будет через суд требовать от руководителя пермской компании Александра Агапитова компенсацию в один миллион рублей за увольнение.
Ещё бывший сотрудник требует выплатить компенсацию за вынужденное отсутствие на работе после увольнения 13 августа. Он также хочет, чтобы его восстановили в работе.
Адвокат программиста, чьё имя не раскрывается, сообщил, что исковое заявление отправили в Ленинский районный суд Перми только сегодня, 18 августа. В картотеке суда информации об иске пока нет.
Источник: Properm
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