Atlassian позволяла хакерам захватывать аккаунты

Исследователи из Check Point обнаружили в платформе по разработке ПО Atlassian уязвимость. Она позволяла захватывать учётные записи и открывала доступ к коду на Bitbucket. «Дыру» эксперты нашли раньше злоумышленников.
Схема — простая. Хакеру достаточно было отправить жертве ссылку, имитирующую домен Atlassian, и убедить перейти по ней. После нажатия на ссылку загружался вредонос, который перехватывал сеанс. Это открывало злоумышленнику доступ к данным приложений Atlassian.
Check Point наглядно показывает, как можно было использовать «дыру» в безопасности приложений Atlassian:
Уязвимость затронула:
- jira.atlassian.com
- confluence.atlassian.com
- getsupport.atlassian.com
- partners.atlassian.com
- developer.atlassian.com
- support.atlassian.com
- training.atlassian.com
Баги уже пофиксили. Check Point сообщило об уязвимостях Atlassian 8 января. С 18 мая компания начала их исправлять.
Atlassian — разработчик таких сервисов, как Jira, Confluence, Bitbucket и Trello. Ежемесячное количество уникальных пользователей всех продуктов Atlassian достигает 25 миллионов человек.
Серьёзные «дыры» обнаруживают в продуктах и таких крупных компаний, как Atlassian. Но часто мы сами забиваем на безопасность, а хакеры этим пользуются.
Если ждали знак — вот он. История с Atlassian — повод задуматься о безопасности продуктов, которыми вы пользуетесь.
Проверьте настройки ваших рабочих сервисов и почитайте, как обезопасить себя.
Источник: xaker.ru