Atlassian позволяла хакерам захватывать аккаунты

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Исследователи из Check Point обнаружили в платформе по разработке ПО Atlassian уязвимость. Она позволяла захватывать учётные записи и открывала доступ к коду на Bitbucket. «Дыру» эксперты нашли раньше злоумышленников.

Схема — простая. Хакеру достаточно было отправить жертве ссылку, имитирующую домен Atlassian, и убедить перейти по ней. После нажатия на ссылку загружался вредонос, который перехватывал сеанс. Это открывало злоумышленнику доступ к данным приложений Atlassian.

Check Point наглядно показывает, как можно было использовать «дыру» в безопасности приложений Atlassian:

Уязвимость затронула:

jira.atlassian.com

confluence.atlassian.com

getsupport.atlassian.com

partners.atlassian.com

developer.atlassian.com

support.atlassian.com

training.atlassian.com

Баги уже пофиксили. Check Point сообщило об уязвимостях Atlassian 8 января. С 18 мая компания начала их исправлять.

Atlassian — разработчик таких сервисов, как Jira, Confluence, Bitbucket и Trello. Ежемесячное количество уникальных пользователей всех продуктов Atlassian достигает 25 миллионов человек.

Серьёзные «дыры» обнаруживают в продуктах и таких крупных компаний, как Atlassian. Но часто мы сами забиваем на безопасность, а хакеры этим пользуются.

Если ждали знак — вот он. История с Atlassian — повод задуматься о безопасности продуктов, которыми вы пользуетесь.

Проверьте настройки ваших рабочих сервисов и почитайте, как обезопасить себя.

Источник: xaker.ru