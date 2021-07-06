В Бельгии искусственный интеллект стыдит политиков, которые используют телефон на заседаниях. И это пугает

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Бельгийский художник Дрис Депортер (Dries Depoorter) изобрел искусственный интеллект, который автоматически помечает политиков, которые используют телефоны на работе.

Как работает?

Софт Дриса отслеживает стримы и записи заседаний фламандского правительства (Бельгия) на YouTube. С помощью машинного обучения программа ищет телефоны в руках политиков, а алгоритмы распознавания лиц идентифицируют человека.

Как позорит?

Софт записывает кадры, на которых политик залипает в телефон на работе, и публикует в Twitter и Instagram проекта под названием «Флемандские скроллеры» (The Flemish Scrollers). Публичный позор обеспечен.

Почему пугает?

Большинство из нас наверняка периодически пользовались телефоном во время встречи или просто на работе. Иногда это действительно бессмысленный скроллинг социальных сетей, но порой — срочные и важные дела. Вряд ли бы вы обрадовались, если за экстренный случай вас публично порицали или оштрафовали. Постоянный мониторинг сотрудников — не круто.

The Flemish Scrollers и должен пугать — в этом его цель.

Зачем нужен этот проект?

Обратите внимание, что автор проекта — художник, по крайней мере Дрис сам себя так называет. Скорее всего, это акция, которая привлекает внимание к тому, как ужасен постоянное наблюдение.

Не зря The Flemish Scrollers атакует политиков. Когда законодатели становятся мишенью, у них появляется больше мотивации урегулировать «оружие».

Источник: TheNextWeb