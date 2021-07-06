В Бельгии искусственный интеллект стыдит политиков, которые используют телефон на заседаниях. И это пугает

Бельгийский художник Дрис Депортер (Dries Depoorter) изобрел искусственный интеллект, который автоматически помечает политиков, которые используют телефоны на работе.
Как работает?
Софт Дриса отслеживает стримы и записи заседаний фламандского правительства (Бельгия) на YouTube. С помощью машинного обучения программа ищет телефоны в руках политиков, а алгоритмы распознавания лиц идентифицируют человека.
Как позорит?
Софт записывает кадры, на которых политик залипает в телефон на работе, и публикует в Twitter и Instagram проекта под названием «Флемандские скроллеры» (The Flemish Scrollers). Публичный позор обеспечен.
Dear distracted @JanJambon, pls stay focused! pic.twitter.com/sYU3VDfluz
— The Flemish Scrollers (@FlemishScroller) July 5, 2021
Почему пугает?
Большинство из нас наверняка периодически пользовались телефоном во время встречи или просто на работе. Иногда это действительно бессмысленный скроллинг социальных сетей, но порой — срочные и важные дела. Вряд ли бы вы обрадовались, если за экстренный случай вас публично порицали или оштрафовали. Постоянный мониторинг сотрудников — не круто.
The Flemish Scrollers и должен пугать — в этом его цель.
Зачем нужен этот проект?
Обратите внимание, что автор проекта — художник, по крайней мере Дрис сам себя так называет. Скорее всего, это акция, которая привлекает внимание к тому, как ужасен постоянное наблюдение.
Не зря The Flemish Scrollers атакует политиков. Когда законодатели становятся мишенью, у них появляется больше мотивации урегулировать «оружие».
Источник: TheNextWeb