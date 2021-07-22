В Clubhouse открыли свободную регистрацию. Раньше нужны были инвайты

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Соцсеть Clubhouse открыла свободную регистрацию. Теперь попасть в голосовые чаты может любой желающий — регистрация свободная.

Система приглашений — то, благодаря чему Clubhouse в принципе взлетел в 2020 году. Пользователям нравилось чувствовать, что они на «закрытой тусовке».

Clubhouse продолжает оставаться популярным — но уже в узких кругах. Каждый день в соцсети создаются 500 тысяч комнат для общения, заявил создатели Clubhouse в блоге. А по информации The Verge, до сворачивания системы инвайтов в списке ожидания на регистрацию находились 10 миллионов человек.

Источник: Блог Clubhouse