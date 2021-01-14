Южнокорейский Facebook-бот Lee Luda общался с пользователями от лица 20-летней студентки колледжа. Но в какой-то момент виртуальный собеседник начал проявлять агрессию по отношению к меньшинствам. Из-за этого его было решено отключить, пишет TNW.

Так, во время общения с одним из пользователей, бот заявил, что «действительно ненавидит» лесбиянок и считает их «отвратительными». В других чатах Lee Luda использовала южнокорейское расовое оскорбление при упоминании чёрных, отмечая, что она и их тоже ненавидит.

Сообщается, что после многочисленных жалоб пользователей, чат-бота было решено отключить.

Мы приносим искренние извинения за дискриминационные замечания в отношении меньшинств <…> Они не отражают мнение нашей компании. Мы продолжим улучшать бота, так что подобные слова дискриминации или ненависти больше не повторятся. Scatter Lab , компания-разработчик бота

Представители Scatter Lab, компании, создавшей Lee Luda, планируют вернуть бота после внесения всех необходимых корректировок.

Источник: TNW