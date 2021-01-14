Южнокорейский Facebook-бот Lee Luda общался с пользователями от лица 20-летней студентки колледжа. Но в какой-то момент виртуальный собеседник начал проявлять агрессию по отношению к меньшинствам. Из-за этого его было решено отключить, пишет TNW.
Так, во время общения с одним из пользователей, бот заявил, что «действительно ненавидит» лесбиянок и считает их «отвратительными». В других чатах Lee Luda использовала южнокорейское расовое оскорбление при упоминании чёрных, отмечая, что она и их тоже ненавидит.
Сообщается, что после многочисленных жалоб пользователей, чат-бота было решено отключить.
Мы приносим искренние извинения за дискриминационные замечания в отношении меньшинств <…> Они не отражают мнение нашей компании. Мы продолжим улучшать бота, так что подобные слова дискриминации или ненависти больше не повторятся.
Представители Scatter Lab, компании, создавшей Lee Luda, планируют вернуть бота после внесения всех необходимых корректировок.
Источник: TNW