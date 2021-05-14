В GitHub появилась возможность загружать видео

Поделиться

В блоге GitHub появилась запись о необычном нововведении. Теперь хранилище проектов позволяет загружать в репозитории полноценные видеофайлы в формате .mp4 and .mov.

Тестирование новой функции началось ещё в декабре 2020 года. Сейчас же она стала доступна всем пользователям GitHub. Загружать видео можно в совершенно разных разделах сервиса: в pull request, комментариях и т.д.

Зачем вообще это может быть нужно?

Например, чтобы показать разработчику баг. Теперь не придётся объяснять всё на словах либо загружать видео с ошибкой на YouTube — всё можно «провернуть» прямо внутри GitHub. Так девелоперам будет проще воспроизвести неверную работу программы.

На каких платформах новая функция доступна?

Представители сервиса заявили, что загружать видео можно как через веб-версию, так и приложения для iOS и Android. Причём мобильные устройства позволяют напрямую загружать видео, сделанные во время тестирования приложений с GitHub:

Источник: Блог GitHub