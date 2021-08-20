В GitHub завезли расширенную поддержку цитирования, чтобы было проще ссылаться на репозитории исследователей

В GitHub появилась встроенная поддержка файлов CITATION.cff. В них учёные и исследователи смогут сообщить, как правильно цитировать их работы в медиа и академических публикациях.
Файлы CITATION.cff содержат обычный текст, который сможет прочитать как человек, так и машина. CFF (Citation File Format) — новый экспериментальный формат.
Если GitHub увидит в репозитории этот файл, он создаст удобные ссылки для цитирования в формате BibTeX или APA.
Как это работает
Под капотом — ruby-cuff Ruby Gem, которая парсит содержимое файла CITATION.cff и генерирует строку с указанием авторства создателя репозитория.
Источник: Блог GitHub