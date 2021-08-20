В GitHub завезли расширенную поддержку цитирования, чтобы было проще ссылаться на репозитории исследователей

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В GitHub появилась встроенная поддержка файлов CITATION.cff. В них учёные и исследователи смогут сообщить, как правильно цитировать их работы в медиа и академических публикациях.

Файлы CITATION.cff содержат обычный текст, который сможет прочитать как человек, так и машина. CFF (Citation File Format) — новый экспериментальный формат.

Если GitHub увидит в репозитории этот файл, он создаст удобные ссылки для цитирования в формате BibTeX или APA.

Как это работает

Под капотом — ruby-cuff Ruby Gem, которая парсит содержимое файла CITATION.cff и генерирует строку с указанием авторства создателя репозитория.

Источник: Блог GitHub