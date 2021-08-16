В Google Colab появился новый тарифный план, который позволяет обучать нейросети с выключенным компьютером

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Google добавила новый тарифный план Colab Pro+ в свой облачный блокнот для программирования на Python.

Подписка Colab Pro+ стоит 49.99$ (3 600₽ тысяч) в месяц.

Она позволяет обучать нейронные сети в фоновом режиме — при выключенном компьютере или закрытом браузере.

Colab Pro+ также предлагает более быстрые GPU — это уменьшает время, необходимое для обучения моделей.

Доступную память и возможное время тоже увеличили.

Источник: Google Colab

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