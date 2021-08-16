В Google Colab появился новый тарифный план, который позволяет обучать нейросети с выключенным компьютером

Google добавила новый тарифный план Colab Pro+ в свой облачный блокнот для программирования на Python.
Подписка Colab Pro+ стоит 49.99$ (3 600₽ тысяч) в месяц.
Она позволяет обучать нейронные сети в фоновом режиме — при выключенном компьютере или закрытом браузере.
Colab Pro+ также предлагает более быстрые GPU — это уменьшает время, необходимое для обучения моделей.
Доступную память и возможное время тоже увеличили.
Источник: Google Colab
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