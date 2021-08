В Google Календаре появится возможность указывать, откуда вы работаете: из дома или из офиса. Так будет удобнее организовывать рабочие встречи 

Поделиться

Google объявила, что добавит в свой календарь возможность указать место, из которого вы работаете в каждый конкретный день.

Функция будет полезна тем, кто чередует работу дома и в офисе. По словам Google, она позволит легче планировать совместную работу в офисе.

Функция появится 30 августа. По умолчанию она будет выключена, включить её можно либо из настроек календаря, либо из онбординга, который вылезет в день релиза.

Всего доступна 4 варианта: «Офис», «Дом», «Не указано» или «Где-то ещё».

Функция будет доступна на следующих тарифных планах: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Nonprofits и G Suite Business.

Источник: Блог Google