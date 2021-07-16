Xiaomi обогнала Apple. Китайская компания поставила больше телефоном благодаря своей бюджетной линейке

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Китайская компания Xiaomi обогнала Apple и заняла второе место после Apple в мировом рейтинге поставок смартфонов во втором квартале 2021 года.

Как показало исследование Canalys, поставки смартфонов Xiaomi выросли на 83%.

Xiaomi поставила 17% смартфонов в мире с апреля по июнь 2021 года. Apple — 14%. Samsung продолжает удерживать первое место: 19%.

Китайская компания предлагает бюджетные продукты, которые стоят на 75% дешевле техники Samsung и Apple, поэтому они так популярны в развивающихся странах.

Так Xiaomi повысила продаж на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе.

Источники: The Next Web, 9to5mac