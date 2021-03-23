В Госдуме рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке ресурсов, распространяющих недостоверную информацию о гражданах

Поделиться

Во вторник, 23 марта, Государственная дума в первом чтении рассмотрит законопроект, предлагающий ускорить блокировку информационных ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство граждан или подрывает репутацию. Комитет ГД по информационной политике уже рекомендовал его принять.

Сейчас для удаления оскорбительной или порочащей информации требуется решение суда. Авторы законопроекта считают, что это отнимает слишком много времени. Поэтому появилась инициатива о внесудебной блокировке.

Какой будет процедура внесудебной блокировки?

Чтобы инициировать проверку, гражданин отправляет заявление в прокуратуру. К нему он прикладывает нотариальные копии информационных материалов, которые порочат его честь или подрывают репутацию. В течение 10 дней прокуратура субъекта РФ проверяет сведения, о которых заявил гражданин. Затем составляется заключение о наличии или отсутствии оснований для удаления недостоверной информации. Обоснованность заключения прокуратуры субъекта РФ в течение 5 дней проверяет Генеральный прокурор РФ или его заместители. Если Генпрокурор или его заместители признают заключение обоснованным, то в Роскомнадзор отправится требование об удалении информации. В противном случае гражданин получит уведомление об отказе. Любое решение прокуратуры можно будет обжаловать в суде.

Внедрение механизма внесудебной блокировки не отменяет права гражданина обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, а также взыскания компенсации с обидчиков.

Источник: РИА Новости