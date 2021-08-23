В интернете смеются над IT-экспертом «РИА Новостей». Он рекомендует отключать интернет для экономии трафика и передавать данные по USB-кабелю

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Издание «РИА Новости» 20 августа выпустило статью с громким заголовком «Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер».

Экспертом оказался глава некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, которого в 2013 году подозревали в создании системы рассылки политического спама.

Советы специалисты оказались для многих очевидными

Лайфхак, который предложил эксперт в сфере IT-технологий читателям, — использовать USB-кабель для передачи данных.

«Если на гаджете доступен встроенный сервис «показать телефон как флешку», то достаточно использовать провод, подсоединив его к компьютеру, и скачать или закачать нужные файлы», — Арсений Щельцин.

Пользователи интернета нашли ещё несколько очевидных советов от Арсений Щельцина. Эксперт рекомендует оцифровывать фотографии с помощью приложений для оцифровки фотографий, отключать интернет на телефоне, чтобы экономить батерею и расход трафика и объясняет разницу между режимами «без звука» и «не беспокоить».

В интернете специалиста засмеяли

Целевая аудитория таких советов — явно не продвинутые пользователи интернета. Но юзеров такие лайфхаки позабавили, и они начали над ними смеяться в Twitter:

IT-департамент. Вы пробовали включить и снова включить компьютер?

Он бы поосторожнее такой инфой разбрасывался pic.twitter.com/8IPRfSTRI8 — 8-битный Ёжик (@The8BitHedgehog) August 22, 2021

Очевидность советов смутила не только продвинутых пользователей Twitter, но и целевую аудиторию — читателей «РИА Новостей»:

Источник: TJournal

Обложка: Арсений Щельгин