В Китае открыли горячую линию для жалоб на интернет-критику коммунистической партии страны

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Китайский киберрегулятор запустил горячую линию. С её помощью все неравнодушные могут оставить жалобу на критику действий коммунистической партии в сети. Это было сделано накануне празднования её 100-летнего юбилея.

Новый метод призван бороться с «историческим нигилизмом», пишет The Guardian. Через горячую линию граждане смогут сообщать властям о людях, «искажающих» историю партии. Также предлагается сообщать о тех, кто отрицает превосходство «передовой социалистической культуры» в интернете.

В заявлении регулятора не сообщается, какое наказание ждёт тех, на кого поступит жалоба. Но стоит отметить, что жители Китая уже не раз сталкивались с тюремными заключениями за публикацию контента, критикующего руководство, полицию и историю страны.

Источник: The Guardian