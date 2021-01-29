В Китае создают собственный Flash. Получается лучше, чем у Adobe

Первый проект называется ReFla. Над ним работает компания Union Tech, которая разработала китайскую государственную операционную систему UOS (Unity Operating System). Цель этого проекта — помочь китайским предприятиям и образовательным учреждениям избежать краха системы, если для её работы требуется Flash.

ReFla основана на собственных технологиях Union Tech. Подробностей мало, но разработчики заявили, что им удалось добиться повышенной стабильности и улучшенной безопасности по сравнению с Flash от Adobe. Кроме того, ReFla потребляет меньше ресурсов и учитывает наработки Китая в компьютерной сфере. В частности, речь идёт о поддержке китайской микропроцессорной архитектуры Loongson.

Второй проект — улучшенный Flash от компании Zhong Orange Network. Это стратегический партнёр Adobe в Китае, который выпустил версию Flash Player 34.0.0.92. Разработчики заверяют, что им удалось улучшить стабильность и безопасность технологии.

Компания Adobe прекратила поддержку технологии Flash 31 декабря 2020 года и начала блокировать контент 12 января 2021 года. После этого в Китае столкнулись с огромными инфраструктурными сбоями, вплоть до выхода из строя железнодорожной сети китайского города Далянь. Чтобы срочно решить эту проблему, специалистам пришлось ставить старые версии Flash Player. Без него не работали все основные сервисы, включая сайт для публикации расписания и бронирования билетов.

Источник: CNews