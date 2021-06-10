В Китае создали аналог робопса от Boston Dynamics, но почти в 30 раз дешевле оригинала

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Последние лет 10 ролики Boston Dynamic с их робопсами становятся вирусными. Из-за этого подобные девайсы ассоциируются исключительно с американской компанией.

Но, как оказалось, подобных роботизированных компаньонов создают не только в её стенах. Так, например, Unitree Robotics из Китая представила своё новое творение — робопса Unitree Go1.

Всего компания создала три версии машины: Go1 Air за 2,7 тыс долларов (194 тыс рублей), Go1 за 3,5 тыс долларов (266 тыс рублей) и Go1 Edu за 8,5 тыс долларов (611 тысяч рублей). Все они весят 12 кг. При этом к покупке пока что доступна лишь базовая.

Для сравнения, Spot от Boston Dynamics продаётся за 74,5 тыс долларов (5,4 млн рублей) — это в 27,6 раз дороже базовой версии Unitree Go1.

Сообщается, что китайский робопёс в более дорогих модификациях способен разгоняться до 17 км/ч. При этом об автономности устройства нет точной информации.

Компания-разработчик заявляет о том, что робот позиционируется как «спутник на весь день». Но журналисты The Verge высказали своё сомнение в этом, напомнив, что тот же Spot живёт от одного заряда до 1,5 часов.

Источник: The Verge