В компьютерах Apple на чипе M1 нашли скрытый режим загрузки

На сайте Eclectic Light Company появился материал, в котором автор проекта делится своей свежей находкой. Он, изучая документацию компании Apple, обнаружил, что в новых компьютерах компании имеется ещё один скрытый режим загрузки.
Речь идёт о MacBook и Mac mini на базе ARM-чипа Apple M1. Именно в них режим восстановления остаётся доступен, даже если в него не получается попасть обычным способом. Для этих целей инженеры Apple добавили ещё один «дополнительный» 1 True Recovery (1TR).
Что надо сделать, чтобы воспользоваться новым методом загрузки?
- Выключить компьютер.
- Дважды нажать на кнопку питания.
- Удерживать её до появления окна с параметрами запуска со значком шестерёнки и надписью «Параметры».
Источник: Eclectic Light Company