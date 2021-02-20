В компьютерах Apple на чипе M1 нашли скрытый режим загрузки

В компьютерах Apple на чипе M1 нашли скрытый режим загрузки

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С его помощью можно попробовать попасть в режим восстановления, даже если «подвели» стандартные методы.

На сайте Eclectic Light Company появился материал, в котором автор проекта делится своей свежей находкой. Он, изучая документацию компании Apple, обнаружил, что в новых компьютерах компании имеется ещё один скрытый режим загрузки.

Если всё сделать правильно, то новый режим загрузки поведёт себя также, как и стандартный

Речь идёт о MacBook и Mac mini на базе ARM-чипа Apple M1. Именно в них режим восстановления остаётся доступен, даже если в него не получается попасть обычным способом. Для этих целей инженеры Apple добавили ещё один «дополнительный» 1 True Recovery (1TR).

Что надо сделать, чтобы воспользоваться новым методом загрузки?

  1. Выключить компьютер.
  2. Дважды нажать на кнопку питания.
  3. Удерживать её до появления окна с параметрами запуска со значком шестерёнки и надписью «Параметры».

Источник: Eclectic Light Company