В компьютерах Apple на чипе M1 нашли скрытый режим загрузки

На сайте Eclectic Light Company появился материал, в котором автор проекта делится своей свежей находкой. Он, изучая документацию компании Apple, обнаружил, что в новых компьютерах компании имеется ещё один скрытый режим загрузки.

Речь идёт о MacBook и Mac mini на базе ARM-чипа Apple M1. Именно в них режим восстановления остаётся доступен, даже если в него не получается попасть обычным способом. Для этих целей инженеры Apple добавили ещё один «дополнительный» 1 True Recovery (1TR).

Что надо сделать, чтобы воспользоваться новым методом загрузки?

Выключить компьютер. Дважды нажать на кнопку питания. Удерживать её до появления окна с параметрами запуска со значком шестерёнки и надписью «Параметры».

Источник: Eclectic Light Company