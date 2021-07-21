В Kotlin 1.5.30 завезли поддержку Apple Silicon M1 и улучшенный DSL для CocoaPods Gradle

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JetBrains рассказала, какие полезные фичи доступны в Kotlin 1.5.30 в рамках программы раннего доступа. Главная из них — поддержка устройств Apple на новом чипе M1.

Поддержка Apple Silicon

Если у вас новое устройство Apple на M1, то вам приходится запускать приложения Kotlin через Rosetta.

В версии 1.5.30 в этом больше нет необходимости. Вы можете нативно создавать приложения для macosArm64, iosSimulatorArm64, watchosSimulatorArm64 и tvosSimulatorArm64.

Поддержку target-shortcuts пока не завезли.

Улучшенный Kotlin DSl для плагина CocoaPods Gradle

В Kotlin 1.5.30 завезли новый формат DSL и новые параметры для определения динамической или статической версии фреймворка, явного включения зависимостей экспорта и встраивания бит-кода.

Как получить новые функции

Эти новые функции доступны в предварительном выпуске версии 1.5.30 под названием Kotlin 1.5.30-M1. Она доступна для участников программы раннего доступа Early Access Preview.

Если вы используете канал обновления Early Access Preview, IDE предложит обновиться до 1.5.30-M1 автоматически.

Если до этого вы устанавливали только стабильные версии, можете изменить канал обновления в настройках: Инструмент > Kotlin > Настройки обновлений плагинов Kotlin.

Источник: Блог JetBrains