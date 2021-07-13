В магазине Setapp на Mac появилось 15 новых приложений для удалённой работы от Yac. Может, и для вас что-то найдётся

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Что за Setapp

Магазин Setapp — это аналог Mac App Store, только работает по подписке. Вы платите 10$/мес, и можете пользоваться полезными приложениями на Mac.

Что случилось

Сегодня Setapp объявила о сотрудничестве с разработчиком приложений Yac. В магазине создали специальный раздел Yac Remote Work Pack. В нём собраны 5 приложений для удалённой работы от Yac и ещё 10 — от самого Setapp.

Какие приложения доступны

Все эти приложения доступны по подписке Setapp за 9.99$ в месяц:

Newton — клиент электронной почты;

Bartender — позволяет тонко настраивать меню;

Meeter — календарь запланированных звонков;

Paste — улучшенный буфер обмена;

Filepane — файловые менеджер;

Be Focused — менеджер задач;

ToothFairy — упрощает подключение Air Pods к Mac;

BetterZip — архиватор;

Gifox — приложение для создания GIF;

Yoink — улучшает функцию drag-and-drop;

Ohtipi — автоматически копирует и вставляет коды из уведомлений;

Serenity — приложение для медитации;

Backtrack — автоматически записывает рабочие разговоры;

Sip — приложение для работы с цветом;

Yac — рабочий аудио-мессенджер.

Setapp называет Yac Remote Work Pack «флагманским набором» из 16 наборов, доступных по подписке Setapp. Каждая коллекция решает конкретную задачу пользователя Mac.

Источник: AppleInsider