В магазине Setapp на Mac появилось 15 новых приложений для удалённой работы от Yac. Может, и для вас что-то найдётся

Что за Setapp
Магазин Setapp — это аналог Mac App Store, только работает по подписке. Вы платите 10$/мес, и можете пользоваться полезными приложениями на Mac.
Что случилось
Сегодня Setapp объявила о сотрудничестве с разработчиком приложений Yac. В магазине создали специальный раздел Yac Remote Work Pack. В нём собраны 5 приложений для удалённой работы от Yac и ещё 10 — от самого Setapp.
Какие приложения доступны
Все эти приложения доступны по подписке Setapp за 9.99$ в месяц:
- Newton — клиент электронной почты;
- Bartender — позволяет тонко настраивать меню;
- Meeter — календарь запланированных звонков;
- Paste — улучшенный буфер обмена;
- Filepane — файловые менеджер;
- Be Focused — менеджер задач;
- ToothFairy — упрощает подключение Air Pods к Mac;
- BetterZip — архиватор;
- Gifox — приложение для создания GIF;
- Yoink — улучшает функцию drag-and-drop;
- Ohtipi — автоматически копирует и вставляет коды из уведомлений;
- Serenity — приложение для медитации;
- Backtrack — автоматически записывает рабочие разговоры;
- Sip — приложение для работы с цветом;
- Yac — рабочий аудио-мессенджер.
Setapp называет Yac Remote Work Pack «флагманским набором» из 16 наборов, доступных по подписке Setapp. Каждая коллекция решает конкретную задачу пользователя Mac.
Источник: AppleInsider