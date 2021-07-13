В магазине Setapp на Mac появилось 15 новых приложений для удалённой работы от Yac. Может, и для вас что-то найдётся

В магазине Setapp на Mac появилось 15 новых приложений для удалённой работы от Yac. Может, и для вас что-то найдётся

Новости, 24

Что за Setapp

Магазин Setapp — это аналог Mac App Store, только работает по подписке. Вы платите 10$/мес, и можете пользоваться полезными приложениями на Mac. 

Что случилось

Сегодня Setapp объявила о сотрудничестве с разработчиком приложений Yac. В магазине создали специальный раздел Yac Remote Work Pack. В нём собраны 5 приложений для удалённой работы от Yac и ещё 10 — от самого Setapp.  

Набор приложений для удалённой работы

Какие приложения доступны

Все эти приложения доступны по подписке Setapp за 9.99$ в месяц:

  • Newton — клиент электронной почты;
  • Bartender — позволяет тонко настраивать меню;
  • Meeter —  календарь запланированных звонков;
  • Paste — улучшенный буфер обмена;
  • Filepane — файловые менеджер;
  • Be Focused — менеджер задач;
  • ToothFairy — упрощает подключение Air Pods к Mac;
  • BetterZip — архиватор;
  • Gifox — приложение для создания GIF;
  • Yoink — улучшает функцию drag-and-drop;
  • Ohtipi — автоматически копирует и вставляет коды из уведомлений;
  • Serenity — приложение для медитации;
  • Backtrack — автоматически записывает рабочие разговоры;
  • Sip — приложение для работы с цветом;
  • Yac — рабочий аудио-мессенджер.

Setapp называет Yac Remote Work Pack «флагманским набором» из 16 наборов, доступных по подписке Setapp. Каждая коллекция решает конкретную задачу пользователя Mac. 

Источник: AppleInsider