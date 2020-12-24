В марте 2021 года выйдет новая версия портала «Госуслуги». Обещают, что он больше не будет валиться от нагрузки

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко анонсировал выпуск новой версии портала госуслуг. По его словам, сервис серьёзно усилили для того, чтобы «очевидный растущий спрос был технологически обеспечен и ничего не обвалилось».

Во время первой волны пандемии на портале появилось много новых услуг, в том числе очень популярных среди населения — например, оформление выплат на детей. Из-за резкого роста количества обращений граждан рекордно возросла нагрузка. Портал не всегда с ней справлялся, из-за чего случались сбои в работе.

По словам вице-премьера, сейчас на «Госуслугах» зарегистрированы 75,5 млн граждан. В 2020 году им оказали более 175 млн услуг — это почти на четверть больше, чем в прошлом году. В среднем в день сервисом через сайт и мобильное приложение пользуются более 5 млн человек, которые получают по 550 тысяч электронных услуг.

Источник: РИА Новости