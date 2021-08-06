В Microsoft Edge добавили тестовый «супер-пупер безопасный режим», который повышает безопасность за счёт замедления браузера

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Команда Microsoft по исследованию уязвимостей браузера работает над режимом Super Duper Secure Mode, который сделает браузер Edge более безопасным.

Пока «супер-пупер безопасный режим» использует радикальные меры для обеспечения безопасности. Он затрудняет злоумышленникам использовать ошибки в браузере, отключая оптимизацию.

Режим отключает технологию JavaScript JIT для безопасности

Режим отключает функцию движка JavaScript Edge, которая предназначена для ускорения работы кода веб-сайта. Эта технология называется компиляцией Just-In-Time (JIT).

JIT повышает производительность, но из-за высокой сложности технологии в ней проще могут завестись баги, что может привести образованию дыр в безопасности.

Исследование Mozilla показывает, что более половины уязвимостей в Chrome с 2018 года были связаны с JIT.

Отключение JIT в теории может ухудшить производительность большинства современных веб-сайтов, но на практике большинство людей не заметят разницы.

Как протестировать новый режим

Новый режим безопасности доступен в тестовой версии браузера Microsoft Edge. Её можно просто скачать с сайта.

Сама функция активируется в настройках браузера.

Источник: The Verge