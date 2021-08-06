В Microsoft Edge добавили тестовый «супер-пупер безопасный режим», который повышает безопасность за счёт замедления браузера

В Microsoft Edge добавили тестовый «супер-пупер безопасный режим», который повышает безопасность за счёт замедления браузера

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Обложка: В Microsoft Edge добавили тестовый «супер-пупер безопасный режим», который повышает безопасность за счёт замедления браузера

Команда Microsoft по исследованию уязвимостей браузера работает над режимом Super Duper Secure Mode, который сделает браузер Edge более безопасным.

Пока «супер-пупер безопасный режим» использует радикальные меры для обеспечения безопасности. Он затрудняет злоумышленникам использовать ошибки в браузере, отключая оптимизацию. 

Режим отключает технологию JavaScript JIT для безопасности

Режим отключает функцию движка JavaScript Edge, которая предназначена для ускорения работы кода веб-сайта. Эта технология называется компиляцией Just-In-Time (JIT).

JIT повышает производительность, но из-за высокой сложности технологии в ней проще могут завестись баги, что может привести образованию дыр в безопасности.  

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Исследование Mozilla показывает, что более половины уязвимостей в Chrome с 2018 года были связаны с JIT.  

Отключение JIT в теории может ухудшить производительность большинства современных веб-сайтов, но на практике большинство людей не заметят разницы. 

Как протестировать новый режим

Новый режим безопасности доступен в тестовой версии браузера Microsoft Edge. Её можно просто скачать с сайта.

Сама функция активируется в настройках браузера. 

Источник: The Verge

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