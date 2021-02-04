В Microsoft Edge улучшают интерфейс загрузчика. Выглядит очень похоже на Firefox

Команда разработки Microsoft Edge показала обновление для функции загрузки. Оно учитывает обращения пользователей, которым не нравились уведомления о скачивании в нижней части экрана. Вскоре вместо них появится новое меню. Оно будет отображаться в правом верхнем углу, когда пользователь запустит скачивание файла. Для управления используется контекстное меню, которое позволяет приостановить, перезапустить или отменить загрузку файла.

Новое меню показывает все активные загрузки. Оно появляется автоматически, но его можно быстро скрыть, кликнув в любом месте в браузере. Но даже после закрытия пользователь видит прогресс скачивания. Он реализован в виде кольца, которое постепенно заполняется синим цветом. Если нужно следить за скачиванием нескольких файлов, можно закрепить меню в окне браузера.

Кнопка загрузки остаётся на панели инструментов до тех пор, пока все загрузки не будут завершены. Затем индикатор изменяется на зелёную галочку. Если нажать на неё, откроется список загрузок. Есть также кнопка See More, при нажатии на которую появляется список предыдущих скачиваний.

Сейчас новый интерфейс загрузки доступен на каналах Canary и Dev. Интересно, что подобное решение используется в Firefox. Единственное отличие в том, что в браузере от Mozilla список предыдущих загрузок открывается в отдельном окне. В Microsoft Edge же предлагают использовать для показа истории скачиваний то же меню, что и для управления активными загрузками.

Источник: Microsoft Tech Community