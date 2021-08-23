В MIT разработали нейросеть Image2Lego. Она превращает 2D-картинки в 3D-модели из конструктора LEGO

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Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали алгоритм на нейронных сетях Image2Lego, который составляет инструкцию по сборке 3D-модели из конструктора LEGO по 2D-изображению.

Как работает Image2Lego

1. Пользователь загружает обычное изображение: например, с самолётом.

2. Алгоритм распознаёт самолёт на фотографии и загружает его в нейросеть Image2Lego.

3. Натренированная Image2Lego преобразовывает 2D-картинку в 3D-модель самолёта с помощью нейронных сетей и показывает, как он должен выглядеть, если собрать его из кубиков LEGO.

4. Алгоритм создаёт инструкцию по сборке модели и сообщает, какие детали для этого понадобятся.

На что способен Image2Lego

Собрать самолёт — это ещё цветочки. Image2Lego может по изображению лица создать инструкцию для сборки детально проработанного 3D-лица.

Вот, какую инструкцию предлагает Image2Lego по сборке лица актёра Криса Прэтта:

Читать полный текст исследования →

Источник: GitHub