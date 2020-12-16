В MIT выяснили, какие области мозга задействуются при работе с кодом

На сайте MIT опубликовали материал, в котором описывается свежее исследование нейробиологов института. Им удалось убедиться в том, что чтение компьютерного кода не активизирует области мозга, участвующие в обработке речи. Вместо них «включается» распределённая сеть, которая используется при решении сложных когнитивных задач. К ним, в том числе, относятся математические задачи и кроссворды.

Но в то же время исследование показало, что при чтении кода в человеческом мозгу активируется и другая область, которая вовсе отвечает за пространственное мышление. На основе свежих данных, специалисты MIT заключили, что гипотеза исключительной связи математики и написания кода не совсем верна.

Источник: MIT