В московском метро рекламные экраны смогут следить за пассажирами

Газета Коммерсантъ обнаружила новый заказ на сайте госзакупок. В нём говорится о том, что власти Москвы оснастят 85 станций метро специальными рекламными экранами. Их «специальность» будет заключаться во встроенной системе распознавания, с помощью которой они будут следить за пассажирами.

Сумма госзаказа составит 932 млн рублей, на которые будет закуплено и установлено 316 мультимедийных экрана с камерами.

Сопутствующие тендеру документы указывают на то, что камеры устройств смогут снимать в FullHD-разрешении, будут иметь автофокус и интеллектуальные модули. Часть из них сможет распознавать лица и скопление людей, а также считать их количество.

Представители московского метрополитена прокомментировали находку Коммерсанта, заявив, что экраны носят исключительно информирующий пассажиров характер.

Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей. Представители ГУП «Московский метрополитен»

Победителя тендера определят уже 4 марта. Все работы по установке и подключению должны быть завершены к декабрю 2021 года.

Источник: Коммерсантъ