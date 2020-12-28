В Москве установили новые светофоры со встроенной камерой и датчиком CO2 в воздухе

В Facebook-аккаунте экспертного центра Pobok.net появился свежий пост. В нём говорится о том, что в Москве практически одновременно установили новейшие квадратные светофоры сразу на пяти перекрёстках.

Планируется, что новый дизайн светофоров поможет им стать более заметными за счёт увеличения площади сигнала. Также они могут похвастаться «умными» возможностями, которые стали возможны благодаря целому набору датчиков.

В сам светофор также встроен сигнал, обозначающий одновременное движение пешеходов и транспорта, который должен их пропустить на повороте. Больше нет необходимости ставить дополнительную секцию. В конструкции светофора предусмотрена встроенная камера, а также выходы под различные датчики, включая измерения СО2 в воздухе. Probok.net

Отметим, что разработали дизайн квадратных светофоров в Студии Артемия Лебедева, ещё в далёком 2008 году.

Источник: Facebook / Probok.net