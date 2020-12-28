В Москве установили новые светофоры со встроенной камерой и датчиком CO2 в воздухе

В Москве установили новые светофоры со встроенной камерой и датчиком CO2 в воздухе

Что интересно, дизайн устройства разработали ещё более десяти лет назад.

В Facebook-аккаунте экспертного центра Pobok.net появился свежий пост. В нём говорится о том, что в Москве практически одновременно установили новейшие квадратные светофоры сразу на пяти перекрёстках.



Вот так выглядит столичное чудо техники / Источник: Facebook — Probok.net

Планируется, что новый дизайн светофоров поможет им стать более заметными за счёт увеличения площади сигнала. Также они могут похвастаться «умными» возможностями, которые стали возможны благодаря целому набору датчиков.

В сам светофор также встроен сигнал, обозначающий одновременное движение пешеходов и транспорта, который должен их пропустить на повороте. Больше нет необходимости ставить дополнительную секцию. В конструкции светофора предусмотрена встроенная камера, а также выходы под различные датчики, включая измерения СО2 в воздухе. Probok.net

Отметим, что разработали дизайн квадратных светофоров в Студии Артемия Лебедева, ещё в далёком 2008 году.

Источник: Facebook / Probok.net