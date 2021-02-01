В Neuralink Илона Маска вживили чип в мозг обезьяны и научили её играть в видеоигры силой мысли

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском вживила нейроинтерфейс в мозг обезьяны. С его помощью животное научилось играть в видеоигры с помощью разума. Об этом миллиардер рассказал во время общения в приватном приложении Clubhouse, пишет Bloomberg.

У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума. Вы не можете видеть, где находится имплантат, и он счастливая обезьяна. У нас самые лучшие обезьяньи заведения в мире. И мы бы хотели, чтобы они играли друг с другом в Pong при помощи силы мысли. Илон Маск

Маск пообещал примерно через месяц показать, как животные играют в видеоигры.

Neuralink была основана миллиардером в 2017 году. Основной целью компании является создание интерфейса «мозг-компьютер». В будущем его планируется использовать для устранения последствия травм головного и спинного мозга. Также имплантаты компании можно будет использовать для управления компьютерами силой мысли в случае, если пользователь парализован и прикован к постели.

Источник: Bloomberg