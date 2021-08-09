В Нижнем Новгороде нейросеть штрафует водителей за езду без включённых фар. Технология может появиться и в других городах

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ГИБДД Нижнего Новгорода штрафует водителей, которые днём ездят без фар, с помощью искусственного интеллекта.

Полиция с июля выписала уже больше 7 тысяч штрафов.

Как это работает

Нарушителей записывает видеокамера «Азимут-3», которая передаёт снимки искусственному интеллекту.

Камера «видит» номера и выявляет слева и справа от них так называемые «контрастные зоны» — признак включённых фар.

Нейросеть анализирует изображение и решает, включены фары у водителя или нет.

«Фиксация этого нарушения достаточно проста и безошибочна», — говорят в компании-разработчике системы.

Работает неточно

На самом деле у такой системы сейчас слишком большой процент ошибок.

Во многих современных автомобилях сегодня стоят светодиодные фары с частотой, которая отличается от частоты кадров в камере.

Из-за этого на камере может показаться, что фары выключены — даже если они были включены.

В Нижегородской области уже 48 водителей апеллировали штраф. Скорее всего, причиной стали ошибки алгоритма.

Где ещё работает

Такие же комплексы «Азимут-3» работают в Пермском крае, Оренбургской, Брянской, Тверской и Воронежской областях.

Выписывать штрафы на основе вердикта нейронных сетей решились только в Нижнем Новгороде.

Систему уже протестировали в Подмосковье. Скоро её внедрят и там.

Источник: «Коммерсант»