В новом Go 1.16 внедрили поддержку ARM-чипа Apple M1

В новом Go 1.16 внедрили поддержку ARM-чипа Apple M1

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А также провели оптимизацию, ускоряющую часть активностей, возникающих при использовании языка.

На официальном сайте языка Go появился пост о релизе новой версии — Go 1.16. Обновление принесло множество мелких доработок. Главным же нововведением является поддержка чипа Apple M1, построенного на архитектуре ARM.

Что нового? 

  • уже озвученная ранее поддержка Apple M1;
  • embed package, средствами которого можно встраивать в программу новые типы файлов и каталоги;
  • использование модулей Go требуется по умолчанию;
  • проведена общая оптимизация: компоновка проектов ускорилась на 20-25%, при этом на 5-15% уменьшилось количество необходимой памяти.

Скачать Go 1.16 можно на официальном сайте для всех основных платформ: Windows, macOS и Linux.

Источник: Блог Golang

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