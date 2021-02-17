В новом Go 1.16 внедрили поддержку ARM-чипа Apple M1

На официальном сайте языка Go появился пост о релизе новой версии — Go 1.16. Обновление принесло множество мелких доработок. Главным же нововведением является поддержка чипа Apple M1, построенного на архитектуре ARM.
Что нового?
- уже озвученная ранее поддержка Apple M1;
- embed package, средствами которого можно встраивать в программу новые типы файлов и каталоги;
- использование модулей Go требуется по умолчанию;
- проведена общая оптимизация: компоновка проектов ускорилась на 20-25%, при этом на 5-15% уменьшилось количество необходимой памяти.
Скачать Go 1.16 можно на официальном сайте для всех основных платформ: Windows, macOS и Linux.
Источник: Блог Golang