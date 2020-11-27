В России до конца 2021 года начнут вводить электронные паспорта

Считываться информация с электронного паспорта будет при помощи мобильного приложения. При этом разработчики проекта обещают, что новая разновидность документа будет заметно защищеннее и практичнее бумажного варианта.

Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки.

Отметим, что инициатива по введению цифрового паспорта является частью цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также государственного управления. Её реализация ожидается в период вплоть до 2030 года.

Источник: МВД России